15 февраля 2021 года

Рыбе компенсируют дорожные затраты

Поддержать поставки рыбопродукции в центральную часть России сможет механизм субсидий, считают в Росрыболовстве. Это позволит нарастить объемы отправки на 50 тыс. тонн, привели цифры в ведомстве.

Субсидирование перевозки рыбопродукции в европейскую часть страны в рамках действующих актов правительства способно стать стимулом для увеличения поставок, считает глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Ведомство уже подготовило ряд поправок в эти документы, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства. Предполагается, что поддержка позволит увеличить поставки рыбопродукции в центр России на 50 тыс. тонн.

Кроме того, участие рыбаков в транспортировке продукции в центральную часть России также рассматривается как эффективный инструмент. «Рыбаки получили бы оптимальную цену за свой улов, торговые сети – рыбную продукцию по сокращенной посреднической цепочке, а потребители – товар по более низкой цене», – заключил глава Росрыболовства.

Механизм субсидирования сейчас предусмотрен для перевозки продукции агропромышленного комплекса: железная дорога может возмещать потери в доходах, возникающие при установлении льготного тарифа для доставки этих категорий товаров.

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