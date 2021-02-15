15 февраля 2021 года

РРПК помогает детям с нарушениями слуха снимать мультфильмы

Воспитанники коррекционной школы-интерната для глухих и слабослышащих детей во Владивостоке стали лауреатами всероссийского фестиваля детского кино и телевидения «Веселая ларга». Призовой мультфильм снят на студии, которую создала ребятам Русская рыбопромышленная компания.

Новогодний мультик «Елки, волки и семья» занял третье место в номинации «Мультфильмы». Это первая полноценная анимационная работа юных мультипликаторов.

В мультстудии, созданной на базе интерната при поддержке РРПК, ребята осваивают компьютерные программы, учатся рисовать, работать с веб-камерой, фотоаппаратом. При создании дебютного фильма дети испытали в деле многоярусный мультстанок: нужно было работать с персонажами, двигая их на трех ярусах одновременно, рассказали Fishnews в пресс-службе компании.

Важный этап – озвучивание: оно представляет особую сложность для слабослышащих и глухих ребят, но тем больше трепет и восторг от результата. В работе использовали специальный шумопоглощающий экран.

«В конкурсе, где состязались участники из 47 регионов страны, диплом лауреата третьей степени – очень достойный результат для начинающих мультипликаторов, – прокомментировала пресс-секретарь Русской рыбопромышленной компании Олеся Мицай. – Мы рады первой серьезной победе наших подшефных. Дети раскрывают свой творческий потенциал, и наша задача вместе с педагогом помочь им в этом».

За победу в конкурсе «Веселая ларга» ребята получили от РРПК выпущенную компанией книгу комиксов о главной промысловой рыбе нашей страны – минтае. Сюжеты комикса лягут в основу новых мультфильмов. Авторов лучших из них Русская рыбопромышленная компания поощрит поездкой на киностудию «Союзмультфильм» в Москву.

РРПК взяла шефство над воспитанниками коррекционной школы-интерната I вида для глухих и слабослышащих детей в конце 2019 г. При финансовой поддержке компании на базе школы была создана мультипликационная студия, в которой занимаются ребята. Для творческой лаборатории РРПК приобрела цифровые и световые планшеты, кронштейны, специальный акустический экран для записи чистого звука, диктофоны и программное обеспечение. Компания также оплачивает работу педагога студии.

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