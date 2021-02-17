17 февраля 2021 года

Экспортеров приглашают на горячую линию

Россельхознадзор опубликовал информацию о телефонах и электронных адресах, по которым в опорных лабораториях можно получить консультацию по исследованиям продукции на экспорт.

«Экспортеры российской продукции теперь смогут оперативно связаться с опорными лабораториями Россельхознадзора. По указанным телефонам и электронным адресам представители бизнеса, предприниматели и граждане могут получить консультации по вопросам проведения лабораторных исследований продукции АПК, предназначенной на экспорт», - заявили в пресс-службе Россельхознадзора.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в таблице приводятся телефоны и электронные адреса для связи с Белгородской, Брянской, Краснодарской, Ленинградской, Приморской, Ставропольской межобластными ветеринарными лабораториями, Всероссийским центром карантина растений, Оренбургским референтным центром, структурами Центра оценки качества зерна. Есть здесь и телефоны для обращения в Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

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