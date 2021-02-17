17 февраля 2021 года

Подмосковье намерено выращивать больше рыбы

Количество рыбоводных предприятий Московской области за семь лет выросло на 92%. В региональном правительстве считают, что потенциал производства рыбы значительно выше и его надо использовать.

С 2013 г. число рыбоводных хозяйств в Подмосковье выросло с 13 до 25, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства. Растут и объемы производства – в 2020 г. в регионе вырастили 5,2 тыс. тонн товарной рыбы. На поддержку отрасли в прошлом году выделили 23 млн рублей.

На совещании в областном министерстве сельского хозяйства и продовольствия заявили о намерениях наращивать объемы производства и дальше.

«Есть проблемы, тормозящие развитие аквакультуры в регионе. Беспокоит износ основных производственных фондов, вопросы переработки и потребления, отсутствие стабильного рынка сбыта живой рыбы, рост цен на электроэнергию и корма, дефицит профессиональных кадров. Но мы для того и собрались, чтобы обсудить эти проблемы и справиться с ними в кротчайшие сроки», - подчеркнул исполняющий обязанности министра Сергей Воскресенский.

Главы рыбоводческих хозяйств отметили трудности с поставками и продажами продукции, подняли вопросы с водой и очистными сооружениями. Также говорили о нормативно-правовом статусе акваферм в рамках земельного и водного законодательства.

Собравшиеся сошлись во мнении, что для решения сложившихся проблем необходимо активнее развивать различные формы товарного рыбоводства с применением интенсивных технологий выращивания, а также ускорить совершенствование механизмов правового обеспечения отрасли.

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