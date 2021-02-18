18 февраля 2021 года

В справочник ОСМ внесли изменения по морскому ежу

Справочник Отраслевой системы мониторинга по орудиям лова скорректировали. Поправка касается водолазного оборудования для добычи морского ежа.

Изменение внесено в связи с решением Росрыболовства, сообщили Fishnews в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи.

Код 342 в справочнике изложен в следующей редакции:

«Водолазное оборудование для добычи (вылова) морского ежа — комплект снаряжения для погружения под воду, в том числе для обеспечения дыхания под водой; садок (питомза) с сигнальным буем или без такового для сбора морского ежа и вспомогательное маломерное судно, указанное в разрешении на добычу (вылов) морского ежа, с которого осуществляется погружение. Возможно осуществление погружений с берега без использования вспомогательного маломерного судна».

Напомним, с 6 мая прошлого года действует новый порядок передачи данных в Отраслевую систему мониторинга. Все справочники ОСМ в последних редакциях доступны на сайте Центра.

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