18 февраля 2021 года

Спасению Дона хотят посвятить отдельную программу

Региональные власти привлекли внимание Совета Федерации к проблемам Цимлянского водохранилища и Дона. Обсуждается создание отдельной федеральной программы по оздоровлению Донского бассейна.

При Совете Федерации в формате видеоконференции прошел круглый стол, посвященный сохранению экосистемы Цимлянского водохранилища и потенциала водохозяйственного комплекса Нижнего Дона. В дискуссии участвовали члены комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представители профильных федеральных министерств и ведомств, органов госвласти Ростовской и Волгоградской областей, ученые, эксперты.

Цимлянское водохранилище - единственное на реке Дон. Большая его часть расположена в Волгоградской области и треть – в Ростовской. Водохранилище является частью Донского бассейна, который формируется водотоками на территории 15 субъектов РФ. В 2017-2020 гг. в Донском бассейне усилились тенденции к маловодью, что повлекло негативные последствия для экономики ряда субъектов РФ.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Ростовской области, ежегодно в регионе потребляется более 4 куб. км воды. Предполагается, что к 2025 г. потребности вырастут до 4,7 куб. км. Между тем весной 2020 г. весенний приток в Цимлянское водохранилище составил только треть от нормы – чуть более 3 куб. км. Это был самый маловодный год за все время наблюдений.

Часть работ, важных для оздоровления реки, осуществляется уже сейчас – в рамках других государственных программ. В частности, проводится реконструкция Донского магистрального канала для уменьшения потерь воды. Проводится зарыбление Дона и Цимлянского водохранилища, восстанавливаются заводы по воспроизводству рыбы.

Первый заместитель председателя профильного комитета Совфеда Сергей Митин отметил, что сенаторы обсуждают вопрос оздоровления Донского бассейна путем создания отдельной госпрограммы с соответствующим финансированием. Эту тему планируют рассмотреть на выездном совещании комитета в Ростовской области в мае.

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