06 мая 2020 года

Цимлянское водохранилище спасают от маловодья

В этом году Цимлянское водохранилище на Дону наполнено минимально за весь период эксплуатации, отмечают в Минприроды. Ситуацию планируют улучшить расчисткой как самого водоема, так и впадающей в него реки Кумшак.

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»нацпроекта «Экология», сообщили Fishnews в пресс-службе министерства.

Планируется, что на мероприятие «Расчистка от древесного хлама и мусора акватории Цимлянского и Пролетарского водохранилищ» Росводресурсы направят свыше 33 млн рублей средств федерального бюджета в 2020-2022 гг.

Расчистка русла впадающей в водохранилище реки Кумшак в Ростовской области ведется с 2018 г. также за счет федерального бюджета. На эти цели предусмотрено 24 млн рублей, протяженность расчищенных участков должна составить 30 км.

По данным Минприроды, на конец прошлого года выполнена выемка донных отложений на 8,3 км реки. Произведена расчистка русла от растительности и крупногабаритного мусора на протяжении 19 км.

Для восстановления запаса воды в водохранилище решено сохранить комплексный пропуск в нижний бьеф Цимлянского гидроузла на уровне, минимально допустимом для гарантированного обеспечения снабжения населения и предприятий Нижнего Дона.

Fishnews