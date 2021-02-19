19 февраля 2021 года

Новая глава ВТО намерена разобраться с «рыбными» субсидиями

С 1 марта Всемирную торговую организацию возглавит экономистка из Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала. Она планирует в короткий срок решить вопрос с запретом чрезмерных субсидий в области рыболовства.

Нгози Оконджо-Ивеала стала первой женщиной и первым представителем Африки, избранным на должность генерального директора ВТО. Срок ее полномочий истечет 31 августа 2025 г., но может быть продлен, сообщили Fishnews в пресс-службе организации.

На пресс-конференции Нгози Оконджо-Ивеала перечислила свои приоритеты в новой должности, пишет китайское информагентство «Синьхуа». В частности, гендиректор ВТО намерена решить вопрос о чрезмерных субсидиях в рыбной отрасли, приводящих к переловам.

Напомним, по этой проблеме с 2001 г. идут многосторонние переговоры под эгидой Всемирной торговой организации. К консенсусу рассчитывали прийти в конце 2020 г., однако ситуация с коронавирусом и принципиальная позиция некоторых стран не позволили этого сделать.

Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что заключение соглашения по субсидиям «находится в пределах досягаемости». Она надеется завершить переговоры на 12-й министерской конференции ВТО (MC12).

Министерская конференция является высшим органом ВТО. MC12 предполагали провести в июне 2020 г. в столице Казахстана Нур-Султане, однако мероприятие перенесли в связи с пандемией коронавируса. Предполагается, что МС12 состоится в текущем году.

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