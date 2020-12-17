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Члены Всемирной торговой организации в этом году опять не смогли согласовать запрет чрезмерных субсидий в рыбном хозяйстве. Фото пресс-службы ВТО

ВТО сорвала дедлайн по запрету чрезмерных «рыбных» субсидий

Представители государств – членов Всемирной торговой организации в этом году опять не смогли согласовать запрет субсидий, приводящих к перелову промысловых видов. Однако в ВТО намерены продолжить переговоры в 2021 г.

Экологи заявили, что срыв дедлайна стал очередным мощным ударом по популяциям морских биоресурсов и вновь обнажил проблему в самой ВТО. Председатель переговорной группы – посол Колумбии Сантьяго Уиллс назвал одной из причин неудачи задержки в проведении переговоров, вызванные коронавирусом.

Как пишет Reuters, в 2015 г. мировые лидеры наметили в ООН ряд задач. Одной из них стало поручение Всемирной торговой организации заключить к 2020 г. сделку, которая бы положила конец многомиллиардным субсидиям, способствующих чрезмерному вылову. По данным информагентства, наиболее широко такие меры поддержки используют Китай, Евросоюз, Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония.

Представитель США Деннис Шиа считает достигнутый прогресс очень скромным с учетом длительности переговоров. В то же время ряд критиков заявляют, что США сами «вставляли палки в колеса», блокируя назначение нового генерального директора организации. Предполагается, что он мог бы использовать свой авторитет и полномочия для «разблокировки» переговорного процесса.

Reuters приводит заявление Агентства по продовольствию ООН: почти 90% морских запасов уже облавливаются, перелавливаются или истощены. По оценкам природоохранной организации Pew Charitable Trusts, сделка по запрету вредных субсидий могла бы увеличить численность и биомассу рыбы в Мировом океане на 12,5% в течение следующих 20 лет.

После нескольких месяцев работы переговорщиков проект текста в ноябре еще содержал десятки разногласий - даже в таких вопросах, как определение понятия «рыба». Об этом рассказывает Reuters, которое ознакомилось с копией.

Одним из главных камней преткновения стал раздел с исключениями для развивающихся стран, предложенными Индией. Также на ВТО давит Китай, который называют главным источником «вредоносных» субсидий, сообщает корреспондент Fishnews.

Кроме того, прогресс переговоров зависит от возможности провести встречу министров торговли стран ВТО. Изначально ее запланировали на июнь 2020 г., но мероприятие пришлось отметить из-за пандемии коронавируса.

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