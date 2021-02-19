19 февраля 2021 года

Торговцев браконьерскими морепродуктами лишили товара

В Приморском крае погрануправление подвело итоги очередных рейдов. Из незаконного оборота изъято более 200 кг живого краба, около 470 кг креветки разных видов и 35 тыс. особей сушеного трепанга.

В Уссурийске выявили два павильона, торговавших камчатским и волосатым крабом. 130 членистоногих дожидались своих покупателей в оборудованных системой аэрации бассейнах. Документов на товар хозяйка торговых точек предъявить не смогла.

Водитель грузовика, остановленного в поселке Ольга, тоже не сумел документально подтвердить законность происхождения морепродукции. Обнаруженные в рефконтейнере 470 кг свежевыловленной гребенчатой и северной креветки оказались браконьерскими, рассказали Fishnews в пресс-группе Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю.

У жителя поселка Приграничный в гараже нашли 78 кг сушеного трепанга. Предполагается, что 35 тыс. переработанных «морских огурцов» предназначались для реализации за рубеж.

Общая рыночная стоимость выявленной продукции, по подсчетам специалистов, может превышать 4 млн рублей. Проводятся разбирательства, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

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