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Всемирный фонд дикой природы считает необходимым создать в российских морях запретные для плавания районы – для защиты морских млекопитающих. Фото Юрия Артюхина / WWF России

Защитники морских млекопитающих надеются на помощь Минтранса

Всемирный фонд дикой природы (WWF) считает необходимым создать в российских морях запретные для плавания районы – для защиты морских млекопитающих. За соответствующими разъяснениями экологи обратились в Министерство транспорта РФ.

Обращение направили 19 февраля - во Всемирный день защиты морских млекопитающих, сообщили Fishnews в пресс-службе WWF России. В письме говорится, что в 2015-2017 гг. в рамках совместного с фондом проекта группа ведущих российских ученых провела комплексные исследования российских морей. Были выявлены приоритетные для сохранения морского биоразнообразия районы. Эксперты также определили необходимые режимы охраны этих акваторий и прибрежных зон.

Сформирован перечень морских районов, где судоходство и полеты оказывают значительное негативное воздействие на состояние и численность популяций млекопитающих, в том числе «краснокнижных».

WWF России обращает внимание, что российское законодательство предусматривает возможность создания во внутренних морских водах и территориальном море запретных для плавания районов. Там для охраны окружающей среды могут быть ограничены плавание, постановка на якорь, дноуглубительные, взрывные и иные подводные работы, сбор образцов донного грунта, плавание с вытравленной якорь-цепью, пролет, зависание и посадка (приводнение) летательных аппаратов и другая деятельность.

Полномочиями по установлению запретного для плавания района обладает Министерство транспорта РФ, отмечают экологи.

«Однако нормы, определяющие порядок и форму подачи заинтересованным органом представления о необходимости установления запретного для плавания района, и нормы, устанавливающие требования к составу и содержанию такого представления, в действующем законодательстве отсутствуют», - подчеркивают авторы письма.

Они просят Минтранс разъяснить, какие федеральные органы исполнительной власти могут обратиться с представлением об образовании запретных для плавания районов в целях охраны окружающей среды; каковы требования к порядку и форме подачи такого представления, как правильно его обосновать. Также экологи интересуются, положениями каких нормативных правовых актов установлены основания для принятия решения об установлении запретного для плавания района или отказе.

«Единственной целью нашего обращения является стремление сохранить уникальное природное наследие нашей страны», - говорится в письме.

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