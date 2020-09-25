25 сентября 2020 года

Экологи рекомендуют усилить охрану морских районов

Всемирный фонд дикой природы выделил 27 районов в Чукотском, Беринговом и Охотском морях, которые нуждаются в дополнительной охране. Для каждой из этих зон ученые предложили меры регулирования хозяйственной деятельности.

В День морей Всемирный фонд дикой природы (WWF) подвел итоги масштабного исследования в северной части Тихого океана. К работе по планированию мер охраны морских акваторий были привлечены ученые: орнитологи, ихтиологи, морские биологи и специалисты по донным сообществам, океанологи и математики.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе WWF России, эксперты собрали актуальные данные о животных, населяющие дальневосточные моря, и нанесли их на карту. Собранную информацию проанализировали с помощью алгоритма Марксан (ранее он использовался для аналогичного исследования арктических морей). Компьютерный анализ и дополнительные консультации с внешними экспертами позволили выявить сеть из 27 наиболее ценных морских районов.

«Существующая на Дальнем Востоке России сеть особо охраняемых природных территорий недостаточно репрезентативна. Она не охватывает все ценные для природы участки, виды животных, нуждающиеся в защите», – прокомментировал результаты анализа директор Камчатско-Берингийского представительства WWF России Сергей Рафанов.

Для каждого из 27 районов ученые составили подробное описание и разработали предложения по конкретным мерам регулирования хозяйственной деятельности – от дополнений в правила рыболовства до предложений по созданию новых особо охраняемых природных территорий.

«Например, мы рекомендовали создать федеральную охраняемую территорию в границах Сирениковской полыньи, – рассказал главный координатор проектов WWF России Борис Соловьев. – Эта акватория имеет ключевое значение как для природы – здесь зимует огромное количество птиц, пролегают пути массовых миграций белухи, находятся лежбища тихоокеанского моржа, кормятся гренландские киты, горбачи и косатки, так и для поддержания традиционного образа жизни коренного населения. А значит, дополнительные меры охраны позволят гарантировать права местных жителей и при этом сохранить уникальную экосистему».

В фонде добавили, что в ближайшие месяцы участники проекта представят результаты работы научному сообществу и подготовят более детальные рекомендации для органов государственной власти. По мнению экологов, в результате в Чукотском, Беринговом и Охотском морях будет расширена сеть существующих ООПТ и могут появиться новые охраняемые территории.

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