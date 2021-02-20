20 февраля 2021 года

Аквакультура Мьянмы стала жертвой военных событий

В Мьянме смещение военными правящего режима привело к остановке финансирования программы по устойчивому развитию аквакультуры (MYSAP). Ее спонсировали Евросоюз и Германия.

1 февраля военные Мьянмы задержали руководство страны и объявили чрезвычайное положение. Эти события повлекли за собой приостановку финансирования всей деятельности MYSAP «до особых распоряжений из высоких кабинетов Евросоюза», пишет Seafood Source.

MYSAP была принята в 2018 г. для восстановления и модернизации аквакультуры Мьянмы, сообщает корреспондент Fishnews. Рыбоводство этого государства пострадало, в частности, от обрушившегося на страну в 2008 г. тайфуна «Наргис». Бюджет программы составляет 25 млн евро.

Seafood Source отмечает, что реализация MYSAP уже была затруднена из-за пандемии коронавируса. В целом серьезно пострадало рыбное хозяйство страны: работы лишились около 1 млн человек из 3,5 миллионов, занятых в отрасли.

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