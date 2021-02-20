20 февраля 2021 года

ТОР «Курилы» расширяют под рыбные инвестпроекты

Границы территории опережающего развития (ТОР, ТОСЭР) «Курилы» будут расширены, сообщило правительство. Предусмотрен запуск новых инвестиционных проектов в сфере рыбного хозяйства.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

«На дополнительных участках будет открыто предприятие по пошиву рыболовных сетей, организовано хранилище горюче-смазочных материалов и развернута дополнительная инфраструктура для строящегося рыбокомбината. Для этого также внесены изменения в перечень видов деятельности, разрешенных в рамках ТОР», - говорится в пресс-релизе.

Ожидается, что за счет новых проектов будет создано не менее 40 рабочих мест, а объем частных вложений составит около 475 млн рублей.

Территория опережающего развития «Курилы» создана в Сахалинской области в 2017 г. Как и другие ТОР, она призвана стимулировать развитие приоритетных отраслей экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя росту благосостояния жителей региона.

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