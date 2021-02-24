24 февраля 2021 года

Бухту Нагаева готовятся очистить от «подводного флота»

В феврале должна стартовать работа по подъему затонувших судов в бухте Нагаева в Магаданской области. Правительство РФ отвело на эту работу первое полугодие.

Правительство Магаданской области по результатам торгов определит структуры, ответственные за обследование, подъем и удаление четырех судов в Нагаевской бухте – «Гусфар-1», «Линг» (катер РС-300), СДС «Серес» (М/V Seres) и «Малли».

Последнее находится в границах акватории морского порта, и в соответствии с Кодексом торгового мореплавания РФ его будут поднимать с разрешения капитана порта, рассказали Fishnews в Администрации морских портов Охотского моря и Татарского пролива.

Напомним, что правительство РФ в феврале утвердило дорожную карту по подъему затонувших в акваториях Дальнего Востока судов. Пилотным регионом по очистке от «подводного флота» определена Магаданская область.

К июлю Минтранс совместно с Министерством финансов и Росимуществом должны оценить перспективы распространения полученного опыта на другие регионы страны.

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