16 февраля 2021 года

«Кладбища кораблей» начнут разбирать с Магаданской области

Правительство утвердило дорожную карту по подъему затонувших в акваториях Дальнего Востока. С помощью такого плана власти рассчитывают решить десятилетиями копившиеся проблемы.

Дорожная карта по подъему затонувших в акватории ДФО судов утверждена распоряжением правительства от 6 февраля 2021 г. № 264.

Пилотным регионом по очистке от «подводного флота» станет Магаданская область, сообщила зампред правительства Виктория Абрамченко. В план включен подъем в первом полугодии четырех судов в бухте Нагаева, сообщает корреспондент Fishnews.

К июлю Минтранс совместно с Министерством финансов и Росимуществом должны оценить перспективы распространения опыта, полученного в Магаданской области, на другие регионы страны.

Уже к 1 марта Министерство транспорта, Росморречфлот, администрации морских портов и бассейнов внутренних водных путей и власти регионов ДФО должны определить перечень затонувшего имущества, которое нужно поднять. На такой подъем установленным собственникам отводится не больше года. Также регионам предстоит разобраться с бесхозным флотом.

Раз в год Минтранс должен отчитываться в правительство о ходе подъема и удаления затонувшего имущества.

Дорожная карта предусматривает и работу по совершенствованию законодательства. В весеннюю сессию в Госдуму должен быть внесен законопроект о порядке удаления затонувшего имущества.

«При поддержке председателя правительства мы подошли к решению проблемы, копившейся десятилетиями. Мы даем старт практическому проведению «генеральной уборки», расчистке акваторий страны от затонувших судов», – прокомментировала Виктория Абрамченко.

Поручения решить вопрос с «кладбищами кораблей» премьер-министр Михаил Мишустин дал по итогам августовской поездки на Дальний Восток. До этого власти также неоднократно ставили задачу по подъему судов. Количество затонувшего флота в Дальневосточном регионе оценивается более чем в 500 единиц – такую цифру год назад приводил журналистам вице-премьер – полпред президента Юрий Трутнев.

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