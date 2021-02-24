24 февраля 2021 года

Рыбка с Амура захватывает кубанские лиманы

В азовских лиманах ученые выявили дальнейшую экспансию «пришельца с востока» – амурского чебачка. Чаще всего эта рыбка стала встречаться в водоемах Краснодарского края - Золотые ворота, Круглый и Дончиков (Ахтарско-Гривенская группа).

В 2020 г. линейные размеры пойманных рыб колебались от 45 до 60 мм (в среднем – 51 мм), масса – от 2 до 4,7 г (в среднем – 3,1 г). Среди пойманных прошлым летом амурских чебачков отмечено существенное количество половозрелых самок с гонадами пятой стадии зрелости. Это подтверждает не только обитание, но и нерест вида в лиманах, рассказали Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского филиала ВНИРО.

АзНИИРХ констатирует продолжение экспансии амурского чебачка в водных объектах Краснодарского края. Естественная область обитания вида – бассейн реки Амур, а также водоемы и водотоки Китая, Вьетнама, Кореи, Японии и острова Тайвань. На Кубань амурский чебачок был, очевидно, случайно завезен с рыбопосадочным материалом, полагают в институте. Впервые в регионе амурский чебачок отмечен в конце 1980-х гг. в пойменных водоемах среднего течения реки Кубань. С тех пор область его распространения стабильно расширяется.

В лиманах чебачок концентрируется на участках, покрытых погруженной растительностью. На акваториях с открытым водным зеркалом его не встречали.

«Амурский чебачок в последние годы стал осваивать не только пресные, но и осолоненные водоемы, в частности азовские лиманы. В условиях наблюдающегося в последние годы обмеления лиманов, увеличения их зарастаемости при параллельном снижении численности многих аборигенных видов рыб, этот неприхотливый «пришелец с востока» активно занимает освобождающиеся экологические ниши», – комментирует заведующий сектором азовских лиманов отдела «Краснодарский» Виктор Петрашов.

Ученые внимательно наблюдают за экспансией амурского чебачка. Дело в том, что этот инвазионный вид может негативно влиять на аборигенную ихтиофауну водоемов, обращают внимание в АзНИИРХ.

Практически всеядный амурский чебачок является конкурентом в питании и потребителем икры и личинок аборигенных рыб. Самки выметывают несколько порций икры за сезон, а самцы охраняют кладки до выклева молоди, что способствует быстрому увеличению численности чебачка при проникновении в новый водоем.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews