25 февраля 2021 года

Президент призвал лучше оснащать пограничников

На коллегии ФСБ президент Владимир Путин заявил о необходимости совершенствовать пограничную инфраструктуру и оснащать пограничников новой техникой для выполнения поставленных задач.

Глава государства Владимир Путин провел заседание коллегии Федеральной службы безопасности. Выступая перед сотрудниками ведомства, президент в том числе остановился на работе Погранслужбы, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля.

«Широкий круг задач предстоит решать Пограничной службе ФСБ, в том числе в рамках нашей общей работы по снижению рисков переноса, распространения, потенциального завоза новых штаммов коронавирусной инфекции», – подчеркнул Владимир Путин.

Он обратил внимание, что число задержанных нарушителей границы и пограничного режима остается внушительным. «Поэтому важно совершенствовать пограничную инфраструктуру, оснащать пограничников современной техникой, в первую очередь на тех участках, где есть угроза проникновения террористов и незаконных мигрантов, где преступники могут попытаться выстроить трансграничные каналы для наркотрафика и контрабанды», – заявил президент.

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