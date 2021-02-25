25 февраля 2021 года

Россия и Киргизия собираются теснее сотрудничать в рыбной сфере

Российская Федерация и Киргизская Республика готовятся заключить соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства, сообщает Минсельхоз РФ. По информации ведомства, текст документа уже согласован.

Взаимодействие двух государств в сфере АПК обсудили министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и министр сельского, водного хозяйства и развития регионов Киргизии Аскарбек Джаныбеков.

Одной из тем рабочей встречи стал проект межправительственного соглашения о сотрудничестве в области рыбного хозяйства. Текст документа согласован, в настоящее время российская сторона проводит процедуры, необходимые для его подписания, сообщили Fishnews в пресс-службе Минсельхоза.

Дмитрий Патрушев выразил уверенность, что заключение соглашения создаст дополнительные условия для развития сотрудничества между Россией и Киргизией в области рыбного хозяйства.

По итогам встречи министры подписали Меморандум о сотрудничестве в области поставок сельхозпродукции.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews