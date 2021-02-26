26 февраля 2021 года

Правила поддержки для заказчиков флота обновили

Правительство выпустило в новой редакции правила предоставления субсидий для поддержки строительства мало- и среднетоннажного рыбопромыслового флота. По-прежнему компенсироваться может 30% стоимости судна.

Правила компенсации части затрат для предприятий, заказавших новые мало- и среднетоннажные суда на отечественных верфях, правительство утвердило в конце 2019 г. Субсидии были заявлены как еще один стимул обновлять флот наряду с инвестиционными квотами. Теперь постановлением от 19 февраля 2021 г. № 230 правила субсидирования изложены в новой редакции, сообщает корреспондент Fishnews.

Возмещение затрат предусмотрено для российских юридических лиц, заказавших суда на отечественных верфях. Финансирование – из федерального бюджета по линии госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений».

Сумма субсидии составляет 30% стоимости судна в соответствии с судостроительным контрактом (без учета НДС), но не более 30% определенной предельной стоимости. Такая предельная стоимость выше в случае со строительством на верфях Дальнего Востока и Республики Крым, теперь к этим регионам добавился Севастополь.

Среди ключевых условий предоставления субсидий – киль должен быть заложен не раньше 1 января 2019 г. Для получения поддержки судно нужно ввести в эксплуатацию.

Объявление об отборе для господдержки должно размещаться на Едином портале бюджетной системы РФ и на сайте Минпромторга России.

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