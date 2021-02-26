26 февраля 2021 года

Рыбацкий флот пока «не светит» призывникам

Промысловые суда не подходят для прохождения альтернативной службы сразу по двум причинам – не принадлежат государству и работают за территорией РФ. Однако в Росрыболовстве не исключают дальнейшего обсуждения этой идеи.

«Мы действительно думали об этом, прорабатывали такую инициативу, – прокомментировал предложение о прохождении альтернативной гражданской службы на судах руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. – К сожалению, есть ряд ограничений для прохождения альтернативной службы, на которые указали наши коллеги из других ведомств».

На пресс-конференции 25 февраля глава федерального агентства рассказал, что одно из замечаний касалось требования проходить альтернативную гражданскую службу только на государственных предприятиях. «А рыбаки – это частные компании», – подчеркнул он.

Как сообщает корреспондент Fishnews, еще одним предметом межведомственных разногласий стало местонахождение рыболовецких судов. «По сути, возникают определенные сомнения у наших коллег, когда судно будет покидать пределы территориального моря Российской Федерации. Потому что получается, вроде как и не на территории Российской Федерации проходишь альтернативную службу», – отметил Илья Шестаков.

Он не исключил, что дискуссия может быть продолжена. «С учетом того, что действительно необходимо обновлять плавсостав. Обновлять с той точки зрения, чтобы приходило больше молодежи непосредственно на рыбопромысловый флот. Думаю, что мы это обсуждение продолжим и попробуем найти какие-то решения», – заключил руководитель федерального агентства.

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