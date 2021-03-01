01 марта 2021 года

Бизнес приглашают организовать рыбалку на Амуре

В Хабаровском крае объявлен конкурс на 19 участков для организации любительского рыболовства – это морские, речные и лиманные РЛУ. Заявки принимаются до 2 апреля – даты вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует Амурское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, участки расположены на реках Амур (и его протоках), Иня, Кухтуй, а также в Амурском лимане, проливе Невельского и Охотском море. Административно акватории относятся к Амурскому, Комсомольскому, Нанайскому, Николаевскому, Охотскому, Тугуро-Чумиканскому, Ульчскому и Хабаровскому районам.

Площадь участков – от 6 до 500 га. Акватории предоставляются на 20 лет.

Критерии оценки заявок для участников, уже имеющих опыт организации любительской рыбалки: количество ранее выданных разовых лицензий; стоимость объектов инфраструктуры; численность работников.

Критерии для участков конкурса, не имеющих опыта в такой деятельности: размер предложенной платы за участок, бизнес-план по организации рыбалки, количество работников, которых предполагается привлечь.

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