Минсельхоз утвердил руководство по ветсертификации

Министерство сельского хозяйства выпустило руководство в сфере электронной ветеринарной сертификации. Даны рекомендации по тому, какие ошибке при оформлении считать критическими, как приостанавливать регистрацию в системе «ВетИС».

Напомним, что порядок оформления ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде утвержден приказом Минсельхоза от 27 декабря 2016 г. № 589. Для получения электронных ВСД используется федеральная государственная информационная система в области ветеринарии - ФГИС «ВетИС». При этом правила предусматривают возможность приостановки регистрации в системе специалистов, которые занимаются оформлением, если они допустили ошибки (например, в наименовании подконтрольного товара). Такие ошибки подразделяются на критические и некритические.

Минсельхоз утвердил руководство по применению отдельных положений приказа по ветеринарной сертификации, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора. Документ опубликован на сайте ведомства.

Руководство предусматривает, какие ошибки считать критическими, как специалист должен уведомляться о допущенных ошибках, как рекомендуется рассчитывать срок приостановления регистрации.

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