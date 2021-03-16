Vladivostok Boat Show порадует новыми моделями и классикой

В этом году международная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show пройдет в столице Приморья с 21 по 23 мая. Организаторы сообщают, что подготовка уже началась.

Участниками по традиции станут компании со всего Дальнего Востока, Центрального, Северо-Западного федеральных округов и других регионов России, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб «Семь футов».

В программу Vladivostok Boat Show будут включены демонстрация, тест-драйвы и продажа водномоторной техники, а также яркое шоу для всей семьи, детские интерактивно-развлекательные зоны, розыгрыши от партнеров, спортивные события.

Как рассказали Fishnews организаторы, посетителей ждут катера и яхты до 70 футов от российских и зарубежных верфей. В этом году на выставке будут представлены новые модели и проверенная классика.

Для аккредитации СМИ или получения бесплатного билета на выставку нужно заполнить регистрационную форму.

Vladivostok Boat Show – статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. По данным организаторов, в 2019 г. в выставке поучаствовали более 50 компаний из России и других стран АТР. За три дня выставку посетило около 5 тыс. человек. В прошлом году мероприятие не состоялось из-за пандемии.

Информационный партнер Vladivostok Boat Show – медиахолдинг Fishnews.

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