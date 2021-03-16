Трепанг стал вещдоком в уголовном деле

В Приморье российского предпринимателя подозревают в попытке контрабанды 705 кг соленого трепанга. По версии таможенников, фигурант сам выловил и переработал «морской огурец», а также сфальсифицировал документы для экспорта.

Нелегальная продукция стоимостью почти 5 млн рублей задержана в поселке Краскино Хасанского района – вблизи российско-китайской границы, сообщили Fishnews в пресс-службе Уссурийской таможни.

Как рассказал заместитель начальника Уссурийской таможни Алексей Генералов, предприниматель сам выловил и переработал трепанг, а также подделал необходимые для экспорта документы.

Продукция изъята, мужчина задержан. Таможенники возбудили уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (приготовление к контрабанде водных биоресурсов в крупном размере).

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