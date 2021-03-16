Урожаи мариферм выросли

За прошлый год производство продукции марикультуры в стране выросло на 57,7%, до 51,15 тыс. тонн, сообщили в Росрыболовстве. По данным ведомства, показатель 2019 г. составлял 32,42 тыс. тонн.

Наибольший прирост зафиксирован на предприятиях Дальнего Востока – на 60,9%, до 48,97 тыс. тонн (в предыдущем году - 30,43 тыс. тонн). Объем производства в Южном федеральном округе вырос на 9,8%, до 2,17 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

По его информации, выпуск продукции из ламинарии увеличился на 97%, до 20,83 тыс. тонн, производство живых гребешков – на 41,9%, до 16,37 тыс. тонн, голотурий – на 31,5%, до 4,8 тыс. тонн.

Живых устриц произведено 3,58 тыс. тонн (+ 35,2%) живых мидий – 3,24 тыс. тонн (+64,4%), живых морских ежей – 1,44 тыс. тонн (+36,6%), привело цифры ведомство.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews