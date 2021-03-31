В Ленобласти произошла трагедия на верфи

На судостроительном заводе «Пелла» в Ленинградской области опрокинулся рыболовецкий траулер. Погибли два человека, возбуждено уголовное дело.

Предприятие расположено в поселке Отрадное Кировского района. Сигнал о крене строящегося судна поступил в МЧС 30 марта в 15:15. прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло затопление трюмов.

Шестеро рабочих самостоятельно покинули судно. «В ходе проведения поисковых работ в затопленных трюмах судна водолазами были обнаружены и извлечены на поверхность тела двух человек, числившихся пропавшими», – рассказали Fishnews в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

По предварительным данным, еще два человека госпитализированы с переломами ребер, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Поисковые работы завершены, проводятся мероприятия по стабилизации судна. Для предотвращения возможного розлива нефтепродуктов установлены боновые заграждения, отметили в МЧС.

По неофициальным данным, инцидент произошел с траулером «Скорпион». Он строится на «Пелле» под инвестквоты. Всего на верфи размещены заказы на постройку шести судов по программе инвестиционных квот и двух судов под квоты добычи крабов для компании «Островной-Краб».

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