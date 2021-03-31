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Свежевыловленный минтай

Льды вынуждают минтайщиков быть осторожнее

К 28 марта российский вылов минтая достиг 720 тыс. тонн - на 148,6 тыс. тонн, или 17,1%, ниже уровня прошлого года. Штаб путины обращает внимание на сложную ледовую обстановку.

Очередное заседание штаба охотоморской путины состоялось в Росрыболовстве. Отмечено, что прошедшие шторма практически не повлияли на границу ледовой кромки. Низкие температуры приводят к тому, что появившиеся после шторма разводья затягиваются льдом. К северу от 57° с.ш. вся акватория по-прежнему закрыта полями льда, в центральной части моря свободна акватория между 55° и 57° градусами с.ш. и от 151° до 155° в.д. Ледовая обстановка несколько улучшилась в южных районах у побережья Сахалина, рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

Безопасность экспедиции обеспечивают спасательные суда «Сибирский» и «Справедливый». К 3-4 апреля ожидается разрушение кромки льда в юго-западном направлении. Штаб рекомендовал ориентировать капитанов на предельно внимательную работу в этом районе.

В Охотском море добыто 650,2 тыс. тонн минтая (82,1% от уровня 2020 г.), приводит ФАР данные Центра системы мониторинга рыболовства и связи. При этом в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах суммарный вылов составил 438,2 тыс. тонн, в Восточно-Сахалинской подзоне – 1 тыс. тонн, в Северо-Охотоморской подзоне – 211,1 тыс. тонн.

В Южно-Курильской зоне освоено 23 тыс. тонн минтая, в Восточно-Камчатской зоне – 23,2 тыс. тонн, в том числе в Петропавловско-Командорской подзоне – 21,2 тыс. тонн.

Тихоокеанской сельди добыто 89,1 тыс. тонн (154,4% от уровня 2020 г.), трески – 50,5 тыс. тонн (как и на отчетную дату прошлого года).

Холодильные мощности в портах Приморского края загружены на 78,9%. Стоимость доставки рыбопродукции ж/д транспортом из Владивостока до Москвы на 29 марта составляет в среднем 11,5-13,5 рубля за килограмм. За прошедшую неделю в западные и центральные регионы России по железной дороге отправлено 15,7 тыс. тонн таких товаров.

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