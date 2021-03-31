ЕАЭС подстраховался от перебоев с продовольствием

Государства Евразийского экономического союза намерены помогать друг другу при форс-мажорах на внутренних рынках продовольствия. Для этого решено создать рабочую группу.

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла распоряжение о создании рабочей группы по оперативным поставкам сельскохозяйственных товаров между странами ЕАЭС. В состав группы вошли представители профильных министерств государств-членов, а также самой комиссии, сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК.

Рабочая группа будет проводить заседания при возникновении дефицита сельскохозяйственных товаров на внутренних рынках стран ЕАЭС из-за форс-мажорных обстоятельств. В том числе по причинам торгово-экономического, ветеринарного, санитарно-эпидемиологического характера. При поступлении инициативы от одной из стран Союза группа рассмотрит возможности дополнительных поставок.

«Создание такой оперативной площадки является элементом формирования устойчивой агропродовольственной системы Союза, который в случае форс-мажорных ситуаций позволит эффективно использовать потенциал партнеров по Союзу для обеспечения потребностей продовольственного рынка наших стран», – отметил член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

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