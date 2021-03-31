Гурман из Дудинки дорого заплатит за любовь к ценной рыбе

В Красноярском крае суд приговорил браконьера к году исправительных работ и выплате около 2 млн рублей в доход государства. Мужчина утверждал, что ловил осетровых для личного употребления.

Ценный груз перехватили сотрудники ДПС в городе Дудинка в августе прошлого года. В багажнике автомобиля обнаружили семь экземпляров и фрагменты двух особей «краснокнижной» рыбы. Выяснилось, что к незаконному вылову причастен пассажир – местный житель. По словам мужчины, рыбу он ловил сетями для собственного употребления, сообщили Fishnews в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В полиции действия гражданина квалифицировали по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и перевозка «краснокнижных» водных биоресурсов). Усть-Енисейский районный суд, рассмотрев материалы уголовного дела, вынес обвинительный приговор.

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