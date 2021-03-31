Российская рыба сможет «плыть» в Ирак

Россельхознадзор и Министерство сельского хозяйства Ирака согласовали ветеринарный сертификат на экспорт в республику замороженной рыбы и готовой продукции из нее.

Электронную версию сертификата российское ветеринарное ведомство обещает опубликовать на своем официальном сайте.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, предприятия, заинтересованные в поставках своей продукции в Ирак, должны пройти обследование и быть внесены реестр компаний, имеющих право на экспорт подконтрольных товаров (ИС «Цербер»).

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