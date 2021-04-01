Импортная рыба в целом успешно проходит проверку на безопасность

Ситуация с рыбными товарами, ввозимыми из-за рубежа, в целом не вызывает опасений, прокомментировали в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры результаты проверок за январь-март.

Референс-лаборатория НЦБРП исследует импортную рыбную продукцию на соответствие требованиям технических регламентов «О безопасности рыбы и рыбной продукции», «О безопасности пищевой продукции» и «Пищевая продукция в части ее маркировки.

За первый квартал нынешнего года в лабораторию поступило 146 проб рыбных товаров из 15 стран. Несоответствия были выявлены в девяти случаях, рассказали Fishnews в учреждении.

«Учитывая, что лишь в шести с небольшим процентах отобранных проб обнаружены несоответствия установленным требованиям, ситуация с безопасностью импортируемой в Россию рыбной продукции в целом не вызывает опасений», – отметил заместитель директора Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры Ильяс Адиатулин.

Продукция «попадалась» на содержании бактерий группы кишечных палочек, золотистого стафилококка, листерий. Также зафиксированы превышения нормативов по мышьяку и кадмию, несоответствие органолептических показателей. В одном случае при маркировке не были указаны консерванты.

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