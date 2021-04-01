Россия и Китай хотят интегрировать системы ветконтроля

Россельхознадзор провел переговоры с Главным таможенным управлением Китая. Видеоконференция была посвящена вопросам оформления ветеринарных сопроводительных документов на продукцию, отправляемую в КНР.

Проверить ветсертификаты

Россельхознадзор отметил, что для оформления экспортных ветеринарных сопроводительных документов служба использует компонент системы «ВетИС» - eCert. В нем китайская сторона может проверять подлинность сертификатов на продукцию из России, вводя номера документов и даты их выдачи. Представители Главного таможенного управления КНР попросили прислать руководство на английском языке.

Китайские коллеги сообщили, что и российская сторона может проверить ветеринарные сертификаты на продукцию, импортируемую из Китая. Для этого у отечественного ведомства есть реквизиты доступа в китайскую систему в области ветеринарного надзора, аналогичную ВетИС. Недавно платформу обновили, в связи с чем у некоторых пользователей возникли проблемы с входом в нее. Поэтому ГТУ КНР попросило прислать список аккаунтов российских специалистов, испытывающих такие трудности.

Задействовать QR-код

Россельхознадзор также предложил китайским коллегам усовершенствовать форму ветеринарного сертификата для поставок продуктов животного происхождения в Китай – дополнить документ QR-кодом. Отсканировав такой матричный код, представители китайского ведомства также смогут проверить подлинность документа.

Представители Главного таможенного управления КНР одобрили инициативу. Россельхознадзор направит им письмо с предложением для получения официального согласия.

Интегрировать системы

Отечественная служба подняла тему интеграции информационных систем России и Китая в области ветеринарного надзора. Главное таможенное управление КНР согласилось, что этот процесс станет очень важным шагом в рамках торгового взаимодействия.

Стороны договорились, что технические специалисты двух стран, в частности, составят план интеграции информационных платформ.

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