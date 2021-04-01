Крымским марифермерам предлагают участки

В Республике Крым на аукцион выставили шесть морских участков для аквакультуры, заявки можно подавать до 30 апреля. В числе лотов два РВУ начальной стоимостью более миллиона рублей каждый.

Организатор аукциона – Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства. Торги планируется провести 6 мая в Ростове-на Дону.

Площади предлагаемых участков – от 7,56 до 111,6 га. Начальные цены – от 94,1 тыс. до 1,39 млн рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

С победителями заключат договоры на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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