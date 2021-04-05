Озера Якутии предлагают под аквафермы

В Республике Саха (Якутия) на аукцион выставили 45 озерных участков под рыбоводство, заявки принимаются до 4 мая. На этих акваториях предлагают выращивать муксуна, пелядь, чира, сибирскую ряпушку, карася и щуку.

Организатор торгов – Восточно-Сибирское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки расположены в Намском, Усть-Янском, Кобяйском, Вилюйском, Хангаласском, Усть-Алданском, Томпонском, Нюрбинском районах и в городе Якутске.

Площадь РВУ – от 2 га до 428 га, стартовые цены – от 1,6 тыс. до 342 тыс. рублей. Четыре участка предназначены для пастбищной аквакультуры, остальные – для индустриальной.

Акватории предоставляются на 25 лет на условиях обособленного или совместного водопользования. Аукцион предполагается провести 1 июня в Якутске.

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