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Улов салаки в Калининградской области. Фото пресс-службы АтлантНИРО

Подходы салаки грозят недоловом

Калининградские рыбаки рискуют не освоить выделенные для добычи объемы салаки за весеннюю путину. Ученые отмечают нетипичный возрастной состав нерестовых скоплений и значительное количество мелкой рыбы.

Массовый промысел салаки ставными неводами в Калининградском (Вислинском) заливе развернулся к середине марта, после того как акватория полностью очистилась ото льда. Вылов балтийской сельди (салаки) ведется в счет национальной квоты России в Балтийском море. В текущем году она сократилась до 3500 тонн. Но даже этот объем рыбаки рискуют не освоить полностью из-за неблагоприятных гидрометеорологических условий в период нерестовой миграции, сообщили Fishnews в пресс-службе Атлантического филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (АтлантНИРО).

По результатам первых биологических анализов выяснилось, что возрастной состав косяков в заливе нетипичен для начала нереста. У салаки отсутствовало поколение трехгодовиков, которое традиционно составляет основу промысла, обеспечивая наиболее массовые уловы, а именно второй пик нереста. В уловах доминировали два поколения – четырех- и двухгодовики.

Значительная доля в пополнении двухгодовиков, обычно заходящих в залив позднее при прогреве вод до 6–10 градусов и формирующих третий пик нереста, свидетельствует о высокой урожайности поколения 2019 г. рождения, отметили в АтлантНИРО. Результаты последующих анализов салаки подтвердили предварительные заключения о численности участвующих в промысле генераций.

Особенности возрастного состава нерестовых скоплений будут определять промысловую обстановку в дальнейшем, считают в филиале. Сейчас в заливе происходит массовый нерест сельди и рыбаки облавливают вновь зашедшие косяки, в которых все большую долю составляет пополнение – младшевозрастные рыбы небольшого размера и веса.

По мнению специалистов института, интенсивный прогрев воды обусловит дружный, но кратковременный нерест салаки. В противном случае нерестовые миграции растянутся до третьей декады апреля, небольшие группы будут сменять друг друга, перемежаясь спадами промысла и периодами полного отсутствия рыбы в заливе.

Ученые считают, что в целом вероятность высоких суточных уловов в настоящее время невелика, а полная реализация выделенной квоты по салаке будет затруднительна.

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