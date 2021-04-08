Дальний Восток получит обновленные правила рыболовства

Минсельхоз представил поправки в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна. Согласно новым требованиям, документ нужно будет переиздать полностью.

В рамках реформы контрольно-надзорной деятельности предусмотрен новый порядок внесения изменений в действующие бассейновые правила рыболовства. По этим условиям, приказ Минсельхоза об утверждении правил рыболовства для Дальневосточного бассейна, принятый в 2019 г., при необходимости внесения изменений должен быть признан утратившим силу, а вместо него должен быть выпущен новый - в соответствии с положениями федерального закона «Об обязательных требованиях в РФ».

Как сообщает корреспондент Fishnews, Министерство сельского хозяйства опубликовало на сайте regulation.gov.ru информацию о подготовке новых правил рыболовства для Дальневосточного бассейна. Размещены предложения по внесению изменений в правила. Текста проекта приказа полностью не приводится.

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