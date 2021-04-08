Россия сможет экспортировать свою рыбу в Эквадор

Россельхознадзор и Министерство промышленности, внешней торговли, инвестиций и рыболовства Эквадора согласовали сертификат здоровья на поставки российской рыбной продукции в республику.

Электронная версия документа размещена на сайте Россельхознадзора, сообщили Fishnews в пресс-службе отечественного ветеринарного ведомства.

Производители, заинтересованные в поставках в Эквадор, должны быть внесены в реестр предприятий, имеющих право на экспорт продукции из России (ИС «Цербер»).

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