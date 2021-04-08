Лжерыбопромышленника из Якутии ждет колония

В Республике Саха (Якутия) бывший председатель сельхозкооператива осужден за мошенничество с «рыбными» субсидиями из бюджета и займами. С помощью фиктивных данных он получил более 11 млн рублей.

Суд установил, что в 2012-2016 гг. мужчина предоставлял в органы исполнительной власти республики и другие организации заведомо ложные сведения о вылове и заготовке рыбы в Усть-Янском районе.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия), под предлогом наличия штата работников и модернизации производства подсудимый заключал договоры с организациями, в том числе на поставку рыбы. Затем предприниматель отказывался от исполнения договора и требовал вернуть перечисленные средства. При этом он получал платежные поручения в подтверждение целевого использования средств. На самом деле гражданин добычей и переработкой рыбы не занимался, не имел соответствующей материальной базы и штата работников, отметили в пресс-службе.

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами (части 3, 4 и 5 статьи 159 УК РФ) и приговорил к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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