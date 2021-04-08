Рыбакам посоветовали брать пример с экспортеров мяса

Россельхознадзор рекомендовал компаниям, поставляющим рыбу в КНР, усилить внимание к дезинфекции товаров и холодильных складов, а также увеличить частоту лабораторных исследований продукции на следы коронавируса.

Замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков провел очередное совещание по ситуации с экспортом рыбопродукции в КНР. Помимо профильных ассоциаций и представителей бизнес-сообщества в обсуждении приняли участие сотрудники теруправлений службы, Росрыболовства и Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, участников совещания проинформировали о мерах, предпринимаемых ведомством, чтобы не допустить отправку в Китай рыбной продукции, на которой присутствует генетический материал возбудителя COVID-19. При этом взаимодействие российских надзорных органов с Главным таможенным управлением КНР сталкивается с определенными проблемами. В частности, китайская сторона не предоставляет информацию о методиках отбора проб для проведения исследований на наличие вируса на упаковке подконтрольных товаров и протоколы таких испытаний.

Представители отраслевых ассоциаций рассказали о внедрении комплекса мер по снижению риска контакта рыбных грузов с возбудителем инфекции. Среди них – вакцинация персонала, контроль здоровья работников, дезинфекция производственных помещений, проверка упаковки на присутствие генома коронавируса.

Константин Савенков обратил внимание рыбаков на меры, которые применяются при экспорте мясной продукции. К ним относится дезинфекция товаров и помещений для их хранения, а также увеличение частоты лабораторных исследований отправляемой продукции на следы COVID-19.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews