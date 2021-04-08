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Палтусовидная камбала. Фото Arnstein Rønning («Википедия»)

О чистоте морей «спросили» камбалу

Морские акватории Дальнего Востока исследовали на содержание стойких органических загрязнителей с помощью камбал. Концентрация опасных веществ в организмах рыб оказалась ниже действующих норм, однако СОЗ все равно представляют угрозу, отметили ученые.

Сотрудники школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) провели мониторинг экологического благополучия региона с помощью палтусовидных камбал из Охотского и Японского морей, а также Татарского пролива. Рыбы стали биоиндикаторами стойких органических загрязнителей (СОЗ), сообщили Fishnews в пресс-службе университета. Статья опубликована в международном научном журнале Marine Pollution Bulletin.

Обнаружены загрязнители разного вида, в том числе наиболее устойчивые хлорорганические пестициды (например, ДДТ, он же дуст) и полихлорированные бифенилы, которые использовались во второй половине XX в. Количество каждого из СОЗ в пойманных камбалах оказалось ниже действующих норм.

«Потенциальная угроза, однако, может заключаться в том, что СОЗы способны накапливаться в организме, обладая свойством биомагнификации ― это значит, что их концентрация увеличивается с повышением уровня пищевой цепи. Например, если в рыбе мы видим 10 единиц, то у медведя, который ей питается, будет уже 100 единиц. Люди, которые едят рыбу, не исключение. Хотя мы подсчитали, что угроза развития рака может возникнуть у людей, которые употребляют около 29 кг такой камбалы в год», — рассказал лаборант-исследователь лаборатории экобиотехнологий школы биомедицины ДВФУ Максим Донец.

По словам ученого, СОЗы медленно разлагаются и способны проявлять себя десятилетиями. Метод биоиндикации (анализ наличия веществ в тканях морских обитателей) ― оптимальный способ обнаружить эти загрязнители. Непосредственно в воде их найти трудно, поскольку соединения способны прикрепляться к органическим частицам, оседая вместе с ними на дно. Камбала — удобный биоиндикатор, поскольку обитает в пределах четкого ареала, совершая лишь сезонные миграции, обратили внимание специалисты.

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