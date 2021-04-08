Вячеслав Зиланов: Fishnews мужал вместе с отраслью

С 15-летним юбилеем медиахолдинг «Фишньюс» поздравил заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав Зиланов.

«Уважаемые руководители, журналисты, специалисты медиахолдинга «Фишньюс»!

Примите самые добрые пожелания по случаю преодоления детского 15-летия и вступления в юношеский возраст!

Вы в самые трудные годы мужали вмести с рыночной отраслью, набивая шишки и осваивая острие пера ПРАВДЫ рыбацкой.

Вас читают, понимают рыбаки, руководители отрасли и даже чиновники высшего ранга.

Ваш коллектив созрел для представления своих страниц специалистам рыбного хозяйства с разными точками зрения на происходящие в отрасли события. Идите по этому пути к следующему юбилею и вы обретете еще большую аудиторию своих почитателей.

Уверен, что, отточив ПЕРО за первые 15 лет, вы смелее, острее, быстрее будете помогать рыбной отрасли быть понятой, услышанной даже за КРЕМЛЕВСКОЙ СТЕНОЙ!

Успехов вам в вашем благородном труде, здоровья, благополучия!

С уважением, экс-заместитель министра рыбного хозяйства СССР В. Зиланов»

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