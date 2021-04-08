Портал ОСМ вписали в инструкцию по передаче данных

Минсельхоз обновил инструкцию по передаче данных государственного мониторинга водных биоресурсов ЦСМС в Росрыболовство и его теруправления. Для этого будет задействоваться портал Отраслевой системы мониторинга.

Новая инструкция утверждена приказом Министерства сельского хозяйства от 3 декабря 2020 г. № 733 и вступит в силу 16 апреля, сообщает корреспондент Fishnews. Предыдущие правила утратят силу.

Инструкция определяет процедуру передачи данных госмониторинга ВБР из отраслевой системы мониторинга по итогам наблюдения и контроля за работой промысловых судов ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» и его филиалами структурным подразделениям и теруправлениям Росрыболовства.

Предусмотрено, что данные мониторинга предоставляются сотрудникам Росрыболовства или его ТУ, получившим доступ к подсистемам ОСМ на официальном сайте www.osm.gov.ru. ЦСМС открывает доступ на основании бумажной или электронной заявки.

Будут передаваться данные мониторинга только тех подсистем ОСМ, которые непосредственно относятся к зоне деятельности направившего заявку теруправления. Предоставляемые данные должны быть доступны для просмотра «с использованием электронных вычислительных машин».

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