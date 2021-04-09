Резидентам ТОР Дальнего Востока расширили кредитную программу

Для резидентов дальневосточных территорий опережающего развития (ТОР, ТОСЭР) и свободного порта Владивосток расширили доступ к льготным кредитам. Теперь займы на особых условиях выдаются под инвестпроекты стоимостью от 10 млн до 2,5 млрд рублей (без учета НДС).

Соответствующие поправки утверждены постановлением правительства РФ от 6 апреля 2021 года № 548. Ранее пороговые значения стоимости инвестиционных проектов составляли 30 млн и 1,5 млрд соответственно.

Если льготное финансирование запрашивается на реализацию сразу нескольких инициатив, их общая стоимость может достигать 5 млрд рублей (ранее – 3 миллиардов), сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

«За счет госсубсидии ставка по таким кредитам корректируется на величину ключевой ставки Центробанка, благодаря чему предприниматели тратят меньше средств на погашение займа. Мера поддержки предлагается компаниям, обладающим статусом резидента ТОР или СПВ и реализующим проекты на территории Дальневосточного федерального округа», - рассказали в пресс-службе.

Ожидается, что принятое решение сделает льготное финансирование более доступным, позволит повысить инвестиционную привлекательность региона и создать новые рабочие места в приоритетных отраслях.

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