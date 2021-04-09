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Нарушители перерабатывали рыбу на стоечном судне в водоохраной зоне. Фото пресс-службы Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры

Рыбопереработка в водоохраной зоне дорого обошлась нарушителям

В Хабаровском крае рыбопромышленников наказали за захват и порчу земли в водоохраной зоне. Ущерб окружающей среде превысил 4,1 млн рублей.

Нарушения выявили в ходе рейда, рассказали в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

На берегу Сахалинского залива на расстоянии около 40 км северо-западнее села Чля находилось несамоходное стоечное судно, на котором перерабатывалась рыба. Вокруг него два предприятия и индивидуальные предприниматели расположили некапитальные постройки, плавсредства, автоспецтехнику, различные емкости и материалы.

«Хозяйствующими субъектами самовольно занят земельный участок, уничтожен почвенный покров и допущена порча земель прибрежной защитной полосы и водоохраной зоны», - сообщили в надзорном ведомстве.

Виновных оштрафовали в общей сложности на 88 тыс. рублей по статьям 8.13, 8.14, 8.42 и 8.48 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов, правил водопользования, специального режима хозяйственной деятельности на прибрежной защитной полосе, несоблюдение требований по сохранению водных биоресурсов). Кроме того, суд обязал рыбопромышленников освободить занимаемый участок, провести рекультивацию земель и солидарно возместить ущерб на сумму свыше 4,1 млн рублей.

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