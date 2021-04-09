Полицейские Сахалина нанесли удар по браконьерскому бизнесу

В Южно-Сахалинске правоохранители пресекли деятельность трех групп. Их участники подозреваются в приобретении и сбыте незаконно выловленных камчатских крабов.

«Противоправную деятельность осуществляли три автономные группы. Каждую возглавлял свой лидер, который курировал покупку товара, его передержку и реализацию», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники закупали партии краба, добытого без соблюдения правил рыболовства. Затем членистоногих перевозили в специально оборудованные цеха, расположенные в подсобных помещениях частных домовладений. Там биоресурсы хранились в живом виде и продавались преимущественно предприятиям общественного питания. Помимо этого, товар сбывался в торговых точках Южно-Сахалинска, отметила Ирина Волк.

«Также для привлечения большего количества клиентов фигуранты активно использовали социальные сети и мессенджеры. Они распространяли информацию об условиях доставки готовой продукции или порядке ее самовывоза», - сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

По данным правоохранителей, в целях конспирации подозреваемые общались между собой в основном в закрытых группах в мессенджерах, а также периодически меняли местоположения перегруза и хранения браконьерских уловов.

«Одновременно в нескольких районах города полицейские при участии Росгвардии задержали двенадцать подозреваемых, включая организаторов, продавцов, доставщиков и упаковщиков. В ходе обысков изъято более 2 тонн продукции, среди которой живые крабы, их мясо и фаланги, а также крабовый паштет. По предварительным подсчетам, причиненный государству ущерб превысил 1 млн рублей», - рассказала Ирина Волк.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, совершенные организованной группой). Всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается.

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