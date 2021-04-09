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Рыбные садки у китайского побережья

Антибиотики в китайской марикультуре беспокоят ученых

Процветающую индустрию аквакультуры КНР может погубить чрезмерное использование антибиотиков, считает группа китайских ученых. Исследования показывают рост концентрации этих препаратов в морских организмах.

Китай производит более 80% продукции марикультуры в мире. При этом аквафермы этой страны сбрасывают в океан большое количество антибиотиков, повышая риск возникновения устойчивых к ним микроорганизмов. Данные приводит издание South China Morning Post со ссылкой на исследование команды ученых под руководством профессора Пекинского университета Вэнь Донхуя. Работа опубликована в апрельском номере журнала Marine Environmental Science.

Данные, собранные в различных местах китайского побережья в течение нескольких лет, показывают угрожающий рост концентрации антибиотиков в рыбе и других морских обитателях. Пока большая часть продукции из морских биоресурсов остается безопасной для человека, но «нерегулируемое использование антибиотиков уже отражается на развитии китайской марикультуры и имидже ее продукции в мире», заявили ученые.

Как сообщает корреспондент Fishnews, использование таких препаратов на «морских огородах» КНР регламентировано менее строго, чем на аквафермах внутренних вод - считается, что огромные просторы океана поглотят препараты без последствий. Однако специалисты обнаружили все виды антибиотиков в тысячах проб из открытых вод, утверждают исследователи.

К примеру, возле некоторых ферм в Гуандуне и Бохайском заливе концентрация антибиотиков может превышать 2 мкг на литр морской воды. Это эквивалентно 20 тыс. таблеток пенициллина в обычном плавательном бассейне.

Более того, ученые нашли в образцах запрещенные в КНР антибиотики. Это может означать нарушение установленных правил применения препаратов на марифермах.

Хотя антибиотики разрушаются под действием солнечного света и теплых течений, часть может оказаться на морском дне и сохраниться дольше. Авторы исследования утверждают: есть веские доказательства того, что донная концентрация таких препаратов возле китайских берегов увеличивается.

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НазадМетки: КНРаквакультуракитай
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