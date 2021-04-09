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Координатор проектов по устойчивому рыболовству Баренц-отделения WWF России Алексей ГОЛЕНКЕВИЧ

Алексей Голенкевич: Баренцево море копит мусор всей Атлантики

В борьбе с выбрасыванием негодных орудий лова за борт важнее всего мотивировать рыбаков сдавать этот мусор, отмечает координатор проектов по устойчивому рыболовству Баренц-отделения WWF России Алексей Голенкевич.

Баренцево море играет роль океанического накопителя, обратил внимание Алексей Голенкевич в интервью Fishnews. Проблема в том, что Гольфстрим несет в Баренцево море большое количество мусора из Атлантики - начиная с Мексиканского и Гвинейского заливов. Включая сбросы в реки, которые впадают в Северную Атлантику и арктические моря.

«Разумеется, часть отходов выбрасывается непосредственно здесь. Это и орудия промысла, и другой мусор с различных судов - торговых, промысловых, военных, а также выбросы с речных стоков. В Баренцевом море эти отходы либо тонут, либо их выбрасывает на берег, либо перемалывает в микропластик. Вот три варианта дальнейшей судьбы мусора. Есть данные, что большая часть этого мусора оседает на дне, и только несколько процентов мы видим на берегу», - рассказал представитель WWF России.

При этом, по его словам, оценку масштаба вреда водным биоресурсам от мусора никто не проводил. «Разумеется, известно много фактов гибели запутавшихся в старых сетях, веревках или канатах морских млекопитающих, в том числе «краснокнижных». Гибнут морские звери и из-за заглатывания плавающего в море пластика», - отметил Алексей Голенкевич.

По данным экологов, свою лепту в замусоривание моря вносят и рыбаки. «Основная беда, насколько я понимаю, это небрежность, несознательность. Ни одна компания, ни один капитан не может уследить за каждым членом экипажа, поэтому одно из направлений нашей работы – это сбор и распространение информации о морском мусоре включая орудия лова и их фрагменты. По сути, мы предлагаем провести обучающие курсы. Хотим показать рыбакам последствия вроде бы безобидных действий, чтобы они поняли масштабы проблемы, чтобы задумались, стоит ли выбрасывать или лучше отнести и сдать», - отметил Алексей Голенкевич.

Другое важное направление - изучение и оптимизация схемы обращения промысловых орудий. «Необходимо провести анализ жизненного цикла орудий лова, выявить и разработать меры устранения слабых звеньев в этой схеме. В том числе предполагается проведение социологического опроса рыбаков о причинах выбросов и потерь орудий лова. В результате - выработка рекомендаций по снижению рисков потерь самих орудий лова и фрагментов. Возможно, применение каких-то новых материалов, изменение узлов, технологии постановки и выборки, может быть, технических приспособлений», - обрисовал перспективы специалист.

Главным направлением, по его мнению, следует считать разработку механизма, мотивирующего рыбаков сдавать мусор на берег, а не выбрасывать за борт. «Для этого будем собирать рабочую группу из заинтересованных сторон среди рыбаков, экспертов, ученых, в том числе норвежских. Необходимо устранение лазеек в нормативной базе и создание материальной заинтересованности в сборе и сдаче для утилизации остатков орудий лова», - считает Алексей Голенкевич.

Он обратил внимание на важность внедрения технологий для утилизации и рециклинга орудий лова. По мнению специалиста, это будет стимулировать сбор и сдачу этих орудий», - считает Алексей Голенкевич.

Текст полностью читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.

  • Координатор проектов по устойчивому рыболовству Баренц-отделения WWF России Алексей ГОЛЕНКЕВИЧ
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    Координатор проектов по устойчивому рыболовству Баренц-отделения WWF России Алексей ГОЛЕНКЕВИЧ

    Координатор проектов по устойчивому рыболовству Баренц-отделения WWF России

    Алексей ГОЛЕНКЕВИЧ

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