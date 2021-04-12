Раки-нелегалы не доехали до Ростова-на-Дону

В Астраханской области силовики задержали «газель», в которой было свыше 2 тонн речных раков без сопроводительных документов. Против владельца груза возбуждено уголовное дело.

Следовавшее в Ростов-на-Дону авто задержали на 413-м километре дороги «Волгоград – Астрахань», сообщили Fishnews в пресс-службе регионального УМВД России. В «газели» правоохранители обнаружили 61,6 тыс. раков, их сдали на рыбоперерабатывающее предприятие.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ (приобретение и перевозка в целях сбыта продовольственных товаров без маркировки и нанесения соответствующей информации). Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

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