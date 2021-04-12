Компаниям предоставят данные для споров в сфере рыболовства

Росрыболовство выпустило новый административный регламент, определяющий порядок предоставления предприятиям данных государственного мониторинга водных биоресурсов для разрешения споров в сфере сохранения ВБР.

Официально опубликован приказ Росрыболовства от 7 декабря 2020 г. № 662, утверждающий новый административный регламент ведомства. Определены процедуры предоставления по запросам организаций, включенных в государственный рыбохозяйственный реестр, данных госмониторинга водных биоресурсов. Приказ вступит в силу 20 апреля, сообщает корреспондент Fishnews.

Это сведения о производственной деятельности судов, качестве уловов, продуктов переработки ВБР, ведении промышленного рыболовства, том числе данные отраслевой системы мониторинга о местоположении российского и иностранного флота, для разрешения споров в области рыболовства и сохранения ВБР.

Госуслуга предоставляется Росрыболовством юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям отрасли. Регламент описывает сроки и последовательность административных процедур при выполнении этой функции.

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